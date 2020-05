Reclaman por Aumento en Tarifas Eléctricas Para Comunidades Campesinas

Tapachula, Chiapas; 03 de mayo. – En plena contingencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empezó a distribuir los recibos por consumo en la zona rural de Tapachula y de los municipios aledaños. No hubo condonación de pago ni prórroga; por lo contrario, se aumentaron las tarifas.

Esto viene a agravar la situación en la que viven los campesinos, que ya es crítica y desesperada, debido a que no tienen recursos porque se quedaron sin trabajo a consecuencia de la paralización de los sectores productivos por la pandemia del coronavirus.

Aunando a eso, según dijeron, la paraestatal les está enviando recibos por consumo de energía eléctrica, con cobros elevadísimos.

Diana López, una de las afectadas con domicilio en fracción Las Cruces, aseguró que su facturación llegó tres veces más cara que lo normal.

Consideró que no es justo el cobro que les hace la CFE, ya que el actual gobierno federal se había comprometido en el proceso electoral que se bajarían de inmediato las tarifas, pero que en la práctica no se cumplió, “cuando apenas y tenemos dos focos”.

Con recibos en mano precisó que su consumo bimestral sigue siendo el mismo, además de que la energía eléctrica no la disponen las 24 horas, ya que a cada rato cortan el servicio bien sea por fallas u otros pretextos de la empresa.

Ante la crisis económica y los aumentos en las tarifas, ahora temen que, en cualquier momento les suspenderán el suministro, luego de que no tienen trabajo ni dinero para pagar. EL ORBE / Nelson Bautista