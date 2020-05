Reprochan Sectores Productivos que se Llevaran Los Ventiladores

*Para Atender a los Enfermos con Coronavirus.

Tapachula, Chiapas; 18 de mayo. – Diversos sectores productivos en Chiapas hicieron público su inconformidad este lunes porque el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se llevó 24 ventiladores para el tratamiento del Covid-19 -completamente nuevos- que estaban instalados en Tapachula hacia la Ciudad de México.

El movimiento de los costosísimos aparatos se da justo cuando la entidad entra en su etapa más crítica de la pandemia, en donde se espera el mayor número de contagios y fallecidos por esa enfermedad.

María Eugenia Moreno Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur, lamentó los hechos.

En entrevista para EL ORBE aseguró que “como cámara empresarios y ciudadanos estamos muy preocupados por ese tema, ya que hemos visto que la enfermedad ha ido avanzando y el hecho de que se hayan llevado los ventiladores es un atropello a los tapachultecos”.

Así también, que están enterados que los hospitales en la región no tienen los insumos suficientes para atender a los pacientes infectados con esa enfermedad y que por eso no hay justificación para que se llevaran los respiradores mecánicos, “sobre todo ahora, cuando la pandemia va al alza”.

Indicó que los representantes populares chiapanecos, tanto federales como estatales, deben de tener un poco de vergüenza y dar la cara con la sociedad, para explicar lo ocurrido y los motivos que tuvieron para permitirlo.

Por su parte, José Antonio Toriello Elorza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa-Soconusco, indicó que el sector empresarial y el resto de la sociedad están muy preocupados porque el número de contagiados en nuestra entidad va en aumento.

“Y ahora vemos en EL ORBE, las fotografías y videos, de que se llevan los 24 respiradores desde el IMSS de Tapachula hacia la Ciudad de México, supuestamente en calidad de préstamo”, indicó.

En entrevista para EL ORBE, el empresario dejó en claro que “si no nos dan, que tampoco nos quiten”.

Agregó que la preocupación se hace más grande porque “a la Frontera Sur no se le está tomando en cuenta y que seamos siempre los últimos. Que no haya inversión publica y que ahorita, que tenemos el problema sanitario, nos quiten los ventiladores”.

A nombre de sus agremiados, indicó que la postura es de rechazo y que, por lo contrario, le exigen al gobierno federal que haya el suficiente recurso humano, material e insumos para poder atender a la pandemia y a otras enfermedades que están afectando a Chiapas.

En tanto que, Rosemberg López Samayoa, presidente de la asociación “Una Mano Amiga”, indicó que es lamentable que no exista una política pública clara y que no se esté tomando la opinión de las organizaciones que están realizando labores de atención a grupos vulnerables de la sociedad.

Señalo que el tema de salud y de integración social es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y no se están dando. EL ORBE / M Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello