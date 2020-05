Retrocede Comercialización del Plátano Macho en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo.- La comercialización del plátano macho originario de Chiapas ha retrocedido considerablemente, aunque los productores de la región siguen exportando gracias a que, desde antes de la pandemia, se habían firmaban contratos con los compradores.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Marvin Santiz Salas, productor de ese cultivo, quien indicó que la venta no sólo es un fenómeno local, sino también a nivel nacional.

A pesar de esos inconvenientes originados principalmente por el Covid-19, siguen exportando, aunque en menor escala que antes, aseguró.

Añadió que los precios son variados, pero lo que más les afecta es que cayeron las ventas locales. “Hoy en día no hay clientes como anteriormente. Este comercio lo mueve mucho la actividad en las escuelas”.

Explicó que, en tiempo de ciclo escolar, el plátano es uno de los alimentos favoritos en los hogares, “porque se puede ingerir en varias presentaciones y combinar con otros productos”.

Aparte, dijo, su precio es accesible y se trata de un cultivo muy nutritivo, “y eso lo saben principalmente las amas de casas. Pero al no haber clases en las escuelas, el interés se viene abajo”.

A pesar de la baja considerable en el número de consumidores en los mercados, recalcó que siguen esforzándose para que la producción no se detenga, aunque aceptó que ya tuvieron que invertir en compra de fertilizantes y otros insumos, los cuales cada día están más caros. EL ORBE / Nelson Bautista