Pequeño Grupo de Comerciantes Quiere Abrir el Centro a la Fuerza; Juez Niega Apertura de Negocios

Tapachula, Chis., 19 de mayo.- En lo que puede considerarse como una salida radical, comerciantes y personas que habitan en el centro de la ciudad, están llamando a reabrir esa zona, tanto los negocios como la circulación, cuando las autoridades advierten el alto riesgo de contagios por el coronavirus.

Se sabe que un juez federal otorgó una suspensión provisional exclusivamente a tres personas que viven sobre la 5ª. calle Poniente entre 2ª. y 4ª. avenida Sur, para que les permitan el paso –entrada y salida- con un horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde, pero en esa resolución no se autoriza la apertura de los negocios.

A pesar de ello, se había anunciado que este miércoles realizarían una manifestación y procederían, si era preciso por la fuerza, a abrir las calles y avenidas que se encuentran cerradas, situación que podría ser contraproducente.

Y es que a pesar de todos los llamados que hacen las autoridades de los tres órdenes de gobierno, muchas personas se siguen aglomerando en diversas zonas de la ciudad y particularmente en el centro, por lo que su apertura sería de alto riesgo de contagios del Covid-19 si se permite la movilización total.

En Tapachula en las últimas 48 horas se registraron 19 casos de coronavirus y otro fallecimiento, pero aun así mucha gente camina por las calles sin tomar las medidas de prevención, sin el uso de cubrebocas que ya es obligatorio.

El Ayuntamiento de Tapachula en un comunicado dio a conocer la noche de este martes que mantiene abierta la mesa de atención tanto con las familias como con los comerciantes del centro, incluso que continúa otorgando los apoyos económicos de acuerdo a como se van integrando los expedientes.

Dijo que no se opone a la libertad de manifestación, aunque en el caso actual se trata de un asunto en el que se encuentra en riesgo la salud de todas las personas.

A través de mensajes se ha estado convocando a la manifestación de este miércoles, aunque no hay personas que se responsabilicen de ello, lo que podría ser aprovechado por otros para situaciones diferentes.

AMPARO

Fueron tres personas que viven sobre la 5ª. calle Poniente entre 2ª. y 4ª. Norte, quienes presentaron una solicitud de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, bajo el argumento que las autoridades no les permitían la salida y acceso a sus casas ni siquiera para ir a comprar víveres, además que exigían la reapertura de los negocios cerrados a causa de la contingencia sanitaria.

Ante ello les fue concedida la suspensión provisional exclusivamente a las tres personas, para que “les permitan el tránsito libre de 7 a las 19 horas, exclusivamente.

Apunta la resolución que “sin que esto signifique la apertura de algún establecimiento comercial, sino que únicamente la entrada y salida de sus propias viviendas”. Mesa de la Redacción