Se Triplica el Consumo de Naranjas por sus Propiedades Inmunológicas

Tapachula, Chiapas; 20 de Mayo.- El consumo de naranjas en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas se ha triplicado en los últimos tres meses, principalmente por sus propiedades inmunológicas, revelaron introductores de la fruta.

Uno de ellos, Carlos Hernández Ruiz, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que, con la presencia de la pandemia en México, la entrada de la temporada de lluvias y con ello la llegada de enfermedades respiratorias, la demanda creció demasiado.

Sin embargo, dijo, el ciclo de producción en Chiapas aún no ha comenzado y eso provoca que el producto escasee en los mercados locales y en las bodegas de los distribuidores, además de que los precios aumentan en consecuencia.

Indicó que la transportación desde otros puntos del país se ha visto complicada por las restricciones que hay en las carreteras y centros de abasto.

“Nosotros la traemos de Veracruz y principalmente del norte, pero, por lo mismo, es poca la cantidad que está ingresando”, comentó.

En cuanto a los precios, reconoció que son variables y dependen precisamente de la temporada, la demanda, la oferta y otros factores, “aunque en estos tiempos aumenta un poco los precios por la dificultad que hay en transportarla desde puntos muy lejanos”.

El consumo de la naranja en la región es del gusto de la mayoría de los habitantes, “porque saben de los beneficios que aporta, como lo es la vitamina C, esencial para la resistencia a las infecciones y es utilizado para prevenir resfriados y gripes”, señaló.

Indicó que aún cuando no hay un soporte médico que lo garantice, muchas personas la están consumiendo como una medida preventiva para reforzar su organismo y evitar el contagio del coronavirus, como se hace con otras enfermedades respiratorias.

Y recalcó que, quienes consumen naranja, preparan al cuerpo para no ser presa fácil de enfermedades como la gripe, porque mejoran el sistema inmunológico. EL ORBE / Nelson Bautista