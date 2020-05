Reducen la Mitad de Unidades del Transporte en Tapachula

* También Acortan Horario de Servicio.

Tapachula, Chiapas; 22 de mayo. – El gobierno del Estado optó por reducir a la mitad el número de unidades colectivas en servicio, como parte de las medidas preventivas para contrarrestar el contagio del mortal Covid-19.

Dentro de las disposiciones está también que los vehículos del servicio público solamente lleven como máximo la mitad de su capacidad en pasajeros y en horarios más cortos, que permitan disminuir la movilidad de personas a quienes tengan que hacerlo por suma necesidad.

Germán Pérez, chofer de la ruta Solidaridad 2000, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la pandemia ha afectado a la población no sólo en la salud, sino también en la economía.

En el caso de Tapachula, señaló que el cierre del polígono de sanidad en el primer cuadro de la ciudad, generó confusión para los usuarios, ya que no sabían en dónde tomar sus colectivas.

Algunos acuerdos con las autoridades locales permitieron que se ubicaran en la 19 Avenida Norte y 1ª Poniente, bajo la supervisión de agentes de Vialidad Municipal y de la Secretaria Estatal de Transportes.

A raíz de la contingencia, dijo, ha disminuido el pasaje considerablemente, ya que los usuarios no salen de sus viviendas y que eso les ha afectado directamente, tanto a los choferes como a los concesionarios.

En el caso de los horarios, señaló que normalmente laboraban desde las 06:00 hasta las 22:00 horas, pero ahora tienen que paralizar sus actividades como máximo a las siete de la noche.

Eso ha obligado a los concesionarios a tener que reducir el importe de la cuenta diaria, pero las refacciones y costos por servicio aumentaron, además de que los impuestos son los mismos.

Por su parte, Eduardo Alfonso López, también chofer, pero en la ruta Antiguo Aeropuerto, comentó que se han visto afectados porque las autoridades les ordenaron reducir el número de pasajeros de 15 que eran ordinariamente a tan solo siete como máximo.

Indicó que, de acuerdo si sus placas tienen terminación par o impar, laboran unas los lunes, miércoles y viernes, mientras que las otras lo hacen los martes, jueves y sábado; además de que el domingo es uno sí y otro no. EL ORBE / Enrique Salazar