Migrantes se Drogan y Acosan en la Vía Pública sin ser Molestados

* Denuncian en San Antonio Cahoacán.

Tapachula, Chiapas; 24 de mayo. – La presencia de migrantes en Tapachula ha sido relacionada en los últimos meses por sectores de la sociedad con el incremento en los niveles de inseguridad y la proliferación de enfermedades que ya estaban erradicadas en el país.

Se les señaló también porque fueron beneficiados con recursos federales sin hacer nada y otros contratados en programas como “Sembrando Vida”, lo cual fue considerado como el desplazamiento d la mano de obra mexicana.

Últimamente se ha recalcado que miles de ellos ya se han convertido en comerciantes ambulantes o en trabajadores sexuales, además de que no acatan las disposiciones en materia de salud por la contingencia y forman aglomeraciones, sin ninguna medida sanitaria.

Así, los señalamientos en contra de migrantes han ido aumentando, sin que las autoridades, sobre todo las migratorias, hagan algo para tender esas denuncias ciudadanas.

Hoy la novedad es que grupos de migrantes están utilizando los espacios públicos en colonia populares para drogarse y para acosara las niñas y jovencitas.

Candelaria González Moreno, en voz de sus vecinos de la colonia San Antonio Cahoacán, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la falta de atención del Instituto Nacional de Migración (INM) y de las corporaciones policíacas ha permitido que grupos de migrantes deambulen en ese sector ubicado al sur oriente de la ciudad.

“Eso pone en riesgo la integridad de niños y niñas, ya que la mayoría de los migrantes se concentran en este lugar para consumir drogas”, explicó.

Como en esa parte de la ciudad es atravesad por un río, explicó que llega los centroamericanos indocumentados a bañarse, a lavar su ropa y para drogarse, “pero después les faltan el respeto a las mujeres”

“Queremos que las autoridades, como Migración, y otras autoridades competentes, que pongan orden, porque tenemos hijas menores de edad que son acosadas”, indicó.

En esa colonia está ubicado el albergue “Belém” dedicado a la atención de migrantes, pero precisó que muchos de los migrantes que deambulan por ese sector no habitan ahí, aunque mucho más ya rentaron viviendas en ese mismo lugar.

El albergue lo cierran a las 08:00 de la noche y las personas que quedan fuera son las que residen en otros lugares de la ciudad y llegan ahí solo para concentrase con otros grupos.

“No solamente de aquí de la colonia. También viene gente que andan haciendo averías en el centro y se vienen a refugiar, porque aquí no entra la autoridad”, agregó.

Lamentó que las autoridades estén obligando a los mexicanos que acaten las disposiciones de quedarse en casa y respetar otras medidas preventivas para no propagar el virus, pero a los migrantes no se les dice absolutamente nada, a pesar de que podrían convertirse en un foco de contagio. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello