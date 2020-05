Emprenden Campaña Preventiva Contra el Dengue, Nebulizan Mercados y Panteones

Tapachula, Chiapas; 25 de mayo. – Apenas han transcurrido 10 días del inicio oficial de la temporada de lluvias y ya hay contabilizados 11 personas fallecidas por dengue en el país.

Y es que el agua pluvial es un factor preponderante par la proliferación del mosco transmisor de esa y otras enfermedades, como el Zika y el Chikungunya.

De acuerdo a un balance de este lunes, en tan solo estos días, en territorio nacional ya hay tres mil 74 personas diagnosticadas con cualquiera de los tres tipos de ese mal, que es aproximadamente un 50 por ciento más que el mismo periodo, pero del año pasado.

Los mayores problemas se concentran en el estado de Veracruz, donde se contabilizan 774 casos positivos; seguido de Tabasco, con 379; Jalisco, 329; Guerrero 230; Nayarit, 223; Quintana Roo, 203; y mucho más atrás, Chiapas con cien.

En el caso del estado de la Frontera Sur, se informó que se trata de 30 personas que dieron positivo al dengue no grave (DNG), llamado también clásico; otras 58 al dengue con signos de alarma (DCSA) y los 123 restantes del grave (DG), aun sin decesos por esas causas.

Sin embargo, en la entidad hay casi dos mil personas con los síntomas visibles de estar infectados con dengue, aunque las pruebas de laboratorio no lo han confirmado y siguen en calidad de “probables”.

Los fallecidos confirmados por esas causas son de los estados de Tabasco (4); Colima (2); Oaxaca (2); Veracruz (1), Nayarit (1), y Yucatán (1).

Ante ese panorama, en las últimas horas, autoridades municipales y del gobierno del Estado pusieron en marcha un operativo emergente en Tapachula para el combate del mosco Aedes Aegypti transmisor de esas enfermedades.

Estas acciones se realizan en paralelo a las que se vienen realizando en materia de prevención de contagios por la pandemia de Covid-19.

Dentro de esas actividades, por la noche de este lunes se confirmó que se realizó la sanitización y nebulización en los mercados de la ciudad, con el uso de productos químicos que no dañan a las personas ni al medio ambiente.

Mientras que, en los panteones, considerados zonas de riesgo, el saneamiento básico y descacharrización.

En esas tareas participa personal de las Secretarías de Salud, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal en forma coordinada con el Distrito de Salud VII, quienes también tienen contemplado a las colonias populares. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello