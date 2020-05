El Coronavirus Permea en Huixtla Ante Ineficiencia de José Luis Laparra

*No Hace Nada por su Pueblo.

Tapachula, Chiapas; 28 de mayo. – El aún alcalde del municipio de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, está “saludando con sobrero ajeno”, ya que han sido los mismos comerciantes los que han donado los accesorios de protección contra el coronavirus.

Elizabeth Vázquez Méndez, vendedora de queso y crema en el mercado Miguel Hidalgo. Señaló en entrevista que, en realidad, no les han dado gel ni cubrebocas

“Nosotros aquí tenemos gel, agua, jabón, para que se lave la gente las manos y puedan andar con limpios y si regresan para agarrar gel, con gusto se lo damos”, comentó.

Dejó en claro que esas medidas preventivas para salvaguardar la vida y la salud de los consumidores y de los propios comerciantes, ha sido por iniciativa de ellos y no por el ayuntamiento.

De igual forma, que fueron los mismos vendedores de ese centro de abasto los que hicieron esfuerzo para donar 650 cubrebocas a la administración del mercado.

“Nosotros tenemos nuestro propio gel antibacterial, tenemos todo, pero ellos no nos han dado absolutamente nada”, recalcó.

En lugar de algún apoyo de parte de la administración que encabeza Laparra, indicó que solamente han recibido represión policiaca.

Y es que, según ella, los funcionarios llegan con policías para verificar que estén alineados y que tengan cubrebocas. EL ORBE / Miguel Laparra

CON FOTO…buscan a margarito palomeque.jpeg

Busca la Fiscalía al Hermano

del Exalcalde Regulo Palomeque

Huixtla, Chiapas a 28 de mayo de 2020.- Desde hace unos días, vecinos de la gravera que se localiza en las inmediaciones del río Huixtla, han notado la presencia de policías que circundan el predio; lo que se logró saber que hay dos versiones que se desprenden de las autoridades de la Fiscalía de Distrito en contra de Margarito N.

La primera versión se basa en una orden de aprehensión en donde lo implican en agravio de una niña de 13 años y hay otra versión que el empresario Palomeque se niega a devolver una maquinaria particular, por lo que se sabe que se ha escondido para no ser detenido, toda vez que los dos delitos son graves.

Hasta el momento se desconoce dónde se encuentra el empresario, hermano del ex alcalde de Huixtla, Regulo Palomeque, ya que señalan vecinos que no se le ha visto en Huixtla, desde que se realizó una supuesta denuncia en redes sociales, por el cual se presume que está siendo investigado. EL ORBE/Miguel Laparra