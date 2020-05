Alcalde de Huixtla Agrede al Pueblo y no da la Cara

* Denuncian Comerciantes.

Tapachula, Chiapas; 29 de mayo.-El todavía alcalde de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, se mantiene escondido y no quiere dar la cara al pueblo, justo cuando se está viviendo la peor administración en la historia de este municipio.

Nayeli Chávez Escobar, comercializadora en el mercado, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que por la mañana llegaron Policías Municipales y empleados de la Administración para tratarlos prepotentemente.

“Hay maneras para hablarle a la gente, uno entiende, somos seres humanos. Nosotros lo que hacemos aquí es vender nuestro producto, indicó.

Según la comerciante, Laparra envió a la fuerza pública para obligarlos a sanitizar los espacios públicos.

“Sí lo limpiamos, pero que sean parejo con todos. Nos deben de avisar un día antes, la opinión pública vale mucho y no han tomado eso en cuenta”, abundó.

También dejó en claro que el alcalde le exige al pueblo, pero no ha contribuido con absolutamente nada. “Al menos ahí en la entrada debe de echarse gel. Ellos deben de dar la aportación porque trabajan en el municipio y no lo han hecho”.

Por su parte, Hortensia Monzón Gómez, igual vendedora, opinó que Laparra debería entregar los cubrebocas y gel antibacterial para la salud de los comerciantes y visitantes.

Señaló que los mismos funcionarios municipales han señalado de que ese centro de abasto es un punto de contagio.

“¿Cómo pueden saber ellos que nosotros estamos infectados si no tenemos ninguna prueba de un médico?. Lo que hacen aquí es alarmar a la gente y así ya no vienen a comprar al mercado”, comentó.

De igual forma recalcó que las grandes empresas que venden electrodomésticos no son clausuradas y les permiten operar con aglomeraciones y sin acatar las disposiciones de Salud.

“Nos vienen a hablar prepotentemente. Nosotros estamos indignaos con el presidente porque nunca ha dado la cara desde que llegó a la presidencia”, insistió.

Luego se le preguntó sobre alguna mejora en esas instalaciones durante los casi dos años que lleva Laparra al frente de esa administración, contestando que No, “desde que llegó a la presidencia nunca ha venido a pararse al mercado”, finalizó. EL ORBE / Miguel Laparra