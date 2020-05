Mala Estrategia del Ayuntamiento al no ser Parejo el Cierre de Negocios por Contingencia: Canacintra

* Sólo Bloquearon el Centro y la Periferia Sigue Abierta.

Tapachula, Chiapas; 29 de mayo.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), exigió este viernes que el cierre de comercios en Tapachula y en los municipios circunvecinos como medida preventiva contra el Covid-19, sea para todos y no sólo para unos cuantos.

María Eugenia Moreno Mendoza, presidente de ese organismo empresarial en la región, dijo que la postura gubernamental de obligar a cerrar solamente a algunos negocios, genera inconformidad con el resto.

En entrevista para EL ORBE opinó que, además, se deben aplicar sanciones para quienes no cumplan con las indicaciones de las autoridades de Salud, para hacer conciencia en la población y reducir los contagios.

“El tema del comercio está muy complicado porque se trata de la economía y porque nos está pegando a todos en lo general, sobre todo a los comercios y prestadores de servicios del centro de Tapachula. Creo que la estrategia desde un principio no estuvo bien hecha”, señaló.

Y es que reconoció que hay empresas que continúan abiertas y que no deberían de estarlo, “por eso la gente se inconforma, ya que dice por qué ellos sí y nosotros no”.

Recordó que todos los establecidos, aun cerrados, siguen pagando impuestos, nóminas, energía eléctrica, agua potable, nóminas, seguro social y otras responsabilidades fiscales en tarifas industriales, sin percibir un sólo peso desde hace dos meses.

Lamentó que la población no esté cumpliendo con las indicaciones en materia sanitaria, aunque dejó en claro que, desde el gobierno federal, hay confusión con la información, porque allá se está hablando que ya van a reiniciar actividades y en Chiapas ni siquiera se llega a lo peor.

Consideró que el reabrir los comercios en este momento, va a propiciar que la población salga de sus viviendas y abarrote los locales, no por la necesidad de comprar sino porque están aburridos.

Recordó que, de acuerdo a lo que ha anunciado la Secretaría de Salud, las próximas tres semanas serán críticas en Chiapas, porque aumentará considerablemente el número de contagios y de decesos por esas causas.

“Nos hemos percatado que en el centro hay negocios abiertos con largas filas de personas, aglomeradas y sin respetar las medidas sanitarias, incluso, quienes llevan cubrebocas, los portan por debajo de la nariz o en el cuello, y así no sirve de nada”, abundó.

De igual forma, que es muy probable que la economía se pueda recuperar con el apoyo de unos con los otros, “porque del Gobierno Federal solamente tenemos el uno por ciento de apoyo”.

Dejó en claro que, “lo que se requiere es mano dura, porque ya vimos que la gente no entiende y se aprovecha que las autoridades locales han sido muy decentes”. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello