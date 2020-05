Migrantes se Aglomeran en la Plaza del Mariachi: Músicos

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo. – Sergio Pérez Monzón, guitarrista del Mariachi Azteca, denunció que cientos de migrantes que llegan a cobrar a Telégrafos de México los apoyos económicos que les envía el gobierno federal, invaden constantemente la Plaza Amparo Montes.

Ubicada en la 7ª Avenida Norte y 1ª Calle Oriente, ese parque ha sido el centro de reunión de los mariachis durante varias décadas. Hasta ese lugar, regularmente llega la población a contratar sus servicios, sin que hasta ahora se haya registrado algún incidente.

Por lo mismo, las autoridades decidieron que ese parque no sería clausurado, como se hizo con el resto de ese tipo de espacios públicos en la ciudad, como medida preventiva para impedir el contagio del Covid-19.

Se les condicionó a que deberían de cumplir con una serie de medidas sanitarias. De esa manera cada grupo de músicos debe de guardar su sana distancia, contar con cubrebocas y gel antibacterial, y permanecer solamente ahí solamente cuatro horas, para que llegue el siguiente.

Sin embargo, dijo, los extranjeros que llegan a cobrar esos apoyos se aglomeran en la Plaza sin respetar las medidas preventivas, y que eso les afecta no solamente a los músicos, sino a la población en general.

Dio a conocer en entrevista para EL ORBE, que los contratos diarios de los siete grupos musicales que operan en ese parque, se han reducido en alrededor de un 80 por ciento en los últimos dos meses, como u daño colateral de la contingencia.

Derivado de eso, apuntó, se han visto en la necesidad de bajar sus tarifas, ya que los mismos clientes les recalcan sobre lo crítico que está la situación, “y tenemos que acceder, porque no sabemos si durante el día habrá más trabajo”. EL ORBE / Enrique Salazar