Reclaman Habitantes por Falta de Servicios en Huixtla

Víctor Junco, el declarante.

* Pésima Administración de José Luis Laparra.

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo.- La población en el municipio de Huixtla reclama que, durante la presente administración que todavía encabeza el alcalde, José Luis Laparra Calderón, se ha caracterizado por los pésimos servicios públicos.

Víctor Junco, vecino de la colonia Constitución, comentó en entrevista para el rotativo EL ORBE que, en la calle principal, solamente hay en servicio un solo foco y que, por lo mismo, vive en penumbras.

Consideró que el ayuntamiento actual no ha hecho las reparaciones de la red de alumbrado público, “porque no le dan interés al pueblo”

Al preguntarle si alguno de los actuales funcionarios municipales se ha presentado a esa colonia para conocer las necesidades de la población, contestó definitivamente que no.

Por su parte, Marco Antonio Méndez, en voz de sus vecinos en el Barrio San José, se refirió a la distribución del agua entubada, de la que dijo a veces llega.

Aunque dejó en claro que el alcalde José Luis Laparra si les manda oportunamente los recibos por ese servicio. EL ORBE / Miguel Laparra