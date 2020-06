Despedazadas las Calles de Huixtla y Peor Estarán con el Inicio de Lluvias

* Nadie Sabe Dónde se Encuentra el Presidente Municipal.

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio.- Las calles del municipio de Huixtla se encuentran literalmente despedazas y hasta ahora no se sabe por dónde anda el alcalde, José Luis Laparra Calderón, o si ya renunció al cargo.

Las quejas ciudadanas por los pésimos servicios públicos han ido en aumento. Los afectados se presentan en el Ayuntamiento en busca de soluciones, pero nunca encuentran al Alcalde.

Ejemplo de estos problemas que hasta ahora no han sido atendidos, son los gigantescos hoyos de las calles, que pudieran ser considerados ya como socavones.

Uno de ellos se localiza en Avenida El Retiro, esquina con Manuel Negrete, donde los vecinos lo han reportado una y otra vez ante las autoridades, pero sus reclamos no ha sido escuchados.

Ahí, Jorge Pérez, encargado de la vulcanizadora San Francisco, comentó en entrevista que ese hoyo les afecta, más que nada por la circulación vial.

Reconoció que ya se han presentados accidentes debido a que, por el tamaño del cráter, la circulación ha quedado reducida a un solo carril.

Según comentó, ese desperfecto vial de la obra pública tiene alrededor de un mes que se formó y hasta el momento no ha sido reparado.

De acuerdo a lo que dijo, personal del Ayuntamiento llegó hasta ese lugar para verificar las condiciones de esa arteria vial, pero después ya no regresaron, “¿y qué podemos decir?, si está a la vista y acá pasan ellos”, sostuvo. EL ORBE/Miguel Laparra