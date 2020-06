Migrantes Acuden a Realizarse Pruebas de Covid en Tapachula

* El Menor de la Familia Presentaba Síntomas de Covid-19.

Tapachula, Chiapas; 01 de junio. – Una familia de haitianos acudió en las últimas horas a realizarse la prueba del coronavirus ante las autoridades de Salud en la ciudad, luego de que el menor de ellos presentó algunos de los síntomas de la pandemia.

Jessica Marcelín Alexis, una de las integrantes de esa familia, declaró a EL ORBE que tomaron esa decisión de presentarse a la Clínica Covid, luego de que el propietario de la casa en donde rentaban y vivían, dio positivo, se agravó y finalmente lo internaron.

En su relato confesó que llegaron a territorio nacional hace aproximadamente cinco meses y que fueron asegurados por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) e ingresada en la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de Tapachula.

Sin embargo, por la situación de la contingencia, señala que fueron liberados el 20 de febrero y que, por lo mismo, no han podido regularizar sus documentos y su estancia legal en el país.

Acompañada de sus padres y hermanos, comentó que uno de los pequeños presentó un cuadro de asma y bronquitis y que por ello decidieron hacerse las pruebas, pero que les dijeron que los resultados fueron negativos y que podrían regresar a su casa.

En el caso de ella, comentó que presentaba problemas estomacales y que los médicos le dijeron que se trataba de una infección y por ello le dieron medicamentos y autorizaron su alta, aunque sigue presentando otros problemas, como ansiedad y depresión.

Recordó que, en la Estación Siglo XXI, les dieron un trato pésimo y que desde el primer día los policías les decían que “se tenían que atener a las consecuencias que había ahí adentro”.

De igual forma, que “a cada rato entraban y salían muchas personas y después nos dimos cuenta que había muchos niños, quienes empezaron a presentar hematomas, bolitas y marcas en la piel, y llegamos a creer que era por la comida”.

Con relación al caso del arrendador infectado con coronavirus, indicó que nadie les quería decir, pero que alguien llamó a las autoridades, llegaron a verlo y se lo llevaron, lo internaron, pero después le permitieron que regresara a recuperarse en su casa, “y cuando nos enteramos d que había regresado, decidimos salirnos de ahí”.

Según comentó, han evitado salir de la casa que ahora rentan, al sur de la ciudad, porque todo se encuentra cerrado. Aunque reconoció que se ven obligados a ir a buscar trabajo porque no tienen como pagar el alojamiento ni para comer.

Así también, que, por alguna situación de tipo legal, el gobierno de México no les permite recibir dinero de su país y que el apoyo que le dio ACNUR (de seis mil pesos), solo fue para tres meses.

A pesar de la precaria situación económica por la que están atravesando, puntualizó que tienen temor a la pandemia y que por ello adoptaron las medidas de prevención, incluyendo el uso de cubrebocas y gel antibacterial. EL ORBE / Enrique Salazar / Ildefonso Ochoa Argüello