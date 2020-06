Alertan Pediatras por Aumento De Dengue en Menores de Edad

Tapachula, Chiapas; 2 de Junio.- José David Palmer Becerra, cirujano pediatra de la ciudad, alertó este martes sobre un incremento considerable en los casos de Dengue en menores de edad en la región de la Frontera Sur.

En entrevista para EL ORBE, comentó que últimamente los principales problemas o enfermedades infecciosas que están presentando los niños son Dengue y las digestivas.

Calculó que, al menos, un cuarto de las consultas que se realizan en la clínica en donde presta sus servicios, son para la atención de niños con Dengue, con fiebre alta y plaquetas bajas, cuyas pruebas dan positivo para esa enfermedad.

Mientras que, en el caso de la gastroenteritis infecciosa, es de un 35 por ciento, es decir, unos 25 niños por semana.

“Afortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido casos de niños por Covid-19, pero sí he tenido dos pacientes de los cuales, uno de sus padres tuvo coronavirus. Sin embargo, los niños llegaron a una revisión general, se les mandó hacer la prueba, en donde dieron negativos”, explicó.

Para poder entrar a consulta de pediatría, indicó que sólo se permite la entrada de un adulto, con las medidas de higiene y sanitización, como la higiene de la suela de los zapatos con cloro mayor de 75 por ciento, aplicación de alcohol en gel y el uso de cubrebocas.

“La asociación médica de pediatras, capítulo Soconusco, hemos llevado a la práctica en conjunto con la Secretaría de Salud, cualquier sospecha de algún paciente, si llega a un consultorio o a una clínica, se le da el manejo inicial del control de la fiebre, y si llegó con un cuadro respiratorio, valuado a la saturación de oxígeno, de inmediato se envía a la clínica Covid”, aseguró.

Hizo un llamado a la población para que tenga mucho cuidado con la enfermedad infecciosa que se está padeciendo en todo el país y a extremar precauciones, que no salgan, usar cubrebocas, sanitizar sus manos, así como las suelas de los zapatos al ingresar a casa.

En Chiapas hay hasta ahora 106 casos confirmados de Dengue, así como 2 mil 155 probables de estar infectados con esa enfermedad, aunque no han sido confirmados por laboratorio. EL ORBE/Enrique Salazar