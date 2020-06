Sin Empleo 23 Mil Personas por Cierre de Hoteles y Restaurantes en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 2 de Junio.- Los efectivos negativos en la economía que ha causado en estos tres meses la pandemia del Covid-19 en Chiapas, solamente se podrían comparar con el desastre que causó el huracán Stán, que es el peor fenómeno natural en la historia de la entidad.

Edmundo Olvera Cantera, empresario hotelero en la ciudad, señaló en entrevista para rotativo EL ORBE, que la paralización de los sectores hotelero y restaurantero, que van de la mano uno con otro, está dejando sin trabajo a unas 8 mil personas de manera directa y otras 15 mil indirectas.

Y es que enumeró que el cierre de esas empresas, temporal o definitivamente, está ocasionando severas pérdidas a otras encargadas del mantenimiento de instalaciones, gestiones y todo lo que conlleva a la operación turística.

Esto, dijo, sin mencionar a todo el sector comercial del centro de Tapachula que fue obligado a suspender sus actividades, “entonces estamos hablando de una cantidad espantosa”.

Recordó que, en el país, se calcula que en estos tres meses de pandemia ya se habría perdido alrededor de un millón y medio de empleos.

Hizo a un lado los ingresos y la rentabilidad, para enfocase a la fuerza laboral que se está viendo severamente afectada, aun cuando en el inicio de lo que era una cuarentena, el Gobierno Federal indicó que la Ley Federal del Trabajo, exigía a los patrones a pagar un mes de sueldo a los trabajadores.

Aunque aclaró que esa norma constitucional nada más tiene vigencia por un mes y ya hemos llegado al tercero, “antes de que el Estado de Chiapas y México inicie un verdadero aplanamiento de la curva, que, por lo contrario, va en ascendencia”.

En materia económica, Olvera comentó que “México va a llegar seguramente a una desaceleración de un 30 por ciento de aquí a diciembre. A eso no hay vuelta de hoja”,

Y es que afirmó que la operación hotelera se ha reducido actualmente a solo un diez por ciento en promedio, aunque hay algunas empresas que tienen completamente cerradas sus instalaciones.

Opinó, además, que al regresar a la “nueva normalidad”, no se van a rescatar todos los empleos, o sea, la mayor parte que se han ido perdiendo van a quedar sin restablecerse.

“No hablamos de los corporativos que tienen la capacidad económica de mandar a su gente 3 meses a descansar o trabajar desde su casa, porque representan a un 10 por ciento de las macroempresas en el país, mientras que el resto son micro, pequeñas y medianas”, abundó.

En el caso de Chiapas, calculó que alrededor de un 80 por ciento son empresas familiares y de autoempleo, y por eso el problema es aún más serio.

“Chiapas no puede ser medido con los mismos parámetros del Bajío o del norte de México. En la entidad hay apenas un 4 por ciento de macroempresas, un 16 por ciento de micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que 90 por cinto restantes son de autoempleo y familiares, que son las que más están sufriendo”, puntualizó. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello