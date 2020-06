Habitantes de la Colonia Obrera Temen Ante la Creciente del Río Coatán

Tapachula, Chiapas; 5 de Junio.- Ante el crecimiento de los ríos debido a las intensas lluvias que se han registrado en la región en los últimos días, habitantes de colonias asentadas a las márgenes de los afluentes viven en zozobra.

Como ejemplo lo que ocurre con el río Coatán, en la colonia Obrera, al poniente de la ciudad, donde hace cerca de 15 años las fuertes corrientes destruyeron casas y todo lo que encontraron a su paso y arrastraron lo que tuvieron a su alcance.

“El crecimiento del Coatán nos afecta. Tenemos miedo, más porque hay una parte de la colonia que no tiene alumbrado público, se imaginan, si crece el río en la noche, para dónde va uno a jalar si no hay luz”, comentó Idalia Díaz, cecina de ese lugar.

Dijo que esa psicosis les quedó desde el paso del huracán Stan, en octubre del 2005, ya que en esa ocasión el río se llevó todas sus pertenencias y ahora apenas, poco a poco han ido reponiéndose.

Comentó que, en esa ocasión, no solo perdieron sus cosas de hogar, sino también documentos personales, lo que los obligó a realizar trámites nuevamente para su reposición.

Poco después del paso del ese fenómeno natural, según comentó, fue poco el apoyo que recibieron de parte de las autoridades, por lo que tuvieron que esforzase para normalizar su situación.

Es muy importante lo que están haciendo los funcionarios del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento al monitorear los ríos, señaló, para que tenga la oportunidad de evacuar en un momento de desbordamiento. EL ORBE / Nelson Bautista