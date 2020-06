Negocios Aledaños a las Oficinas del INM Posible Foco de Covid por Migrantes

*Solo 20 de Cada 600 Personas Usan Cubrebocas.

Tapachula, Chiapas; 5 de Junio.- Varios negocios que se encuentran en las inmediaciones de las oficinas de Regulación Migratoria, al sur de la ciudad, ha decidido cerrar sus instalaciones ante el temor de que los miles de migrante que ahí se aglomeran, pudieran estar contagiados de Covid-19.

Arturo Alfonso López Espino, gerente general de la empresa Multiservicios Loval, una de las afectadas ubicada muy cerca de esa dependencia migratoria, en el fraccionamiento Las Vegas, narró en entrevista para rotativo EL ORBE, las peripecias que han tenido que pasar por estar en esa calle.

Ese negocio, especializado en mecánica automotriz, no había sido considerado como esencial al principio de la pandemia, pero después tuvieron que corregir porque le brindan servicio a diversas dependencias que tienen mucha actividad durante la contingencia.

Entre ellas, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, municipal y del Estado.

Señaló que la pandemia del Covid-19 ha afectado a todos en lo general. En su caso, dijo, aplicó medidas para garantizar la seguridad de sus empleados y otras restricciones.

Sin embargo, dejó en claro que lo que más les ha afectado es la presencia de los migrantes, porque no respetan las medidas sanitarias y tanto los trabajadores, clientes y vecino, temen que estén contagiados de Coronavirus, incluso asintomáticos, y pueda ser un foco de contagio.

“La cuestión migratoria en la ciudad está fuera de control. Vemos todos los días las mil 500 o más personas con las carencias que tienen, haciendo filas en el sol y ahora bajo la lluvia. Migración no tiene la capacidad, y no de personal, sino de estudios para tratar a esas personas así”, indicó.

Así también, que “el INM no tiene la infraestructura necesaria para tratar a todas las personas que están afuera, que nos afecta demasiado porque de cada 600 migrantes solo 20 tienen cubrebocas y los demás andan como si nada, entre ellos niños”,

Ante la aglomeración de los extranjeros en ese punto de la ciudad, señaló que se han visto en la necesidad de mandar a sus trabajadores a descansar, como una medida de precaución ante los contagios, porque algunos son adultos mayores o padecen alguna morbilidad.

De igual forma, que los mismos trabajadores “por miedo a contagiarse de Covid, piden permiso de faltar para no exponerse”.

Consideró que debería de haber una regularización del trato a los migrantes y la capacidad del INM para darles una solución, porque pueden llegar en la desesperación y se puede originar un conflicto.

Reconoció que, hasta ahora, no ha visto ningún caso de enfermos entre ellos, pero que “es muy precaria la situación que viven, sufriendo de calor, sin cubrebocas, amontonados y haciendo todo lo que debemos evitar, como tocarse los ojos y teniendo contacto con los demás”,

En cambio, comentó, que ha visto casos que, como no los dejan entrar sin cubrebocas se prestan el mismo entre ellos.

“Esperemos no ver a ningún migrante enfermo porque se detonaría un gran contagio, así de Covid como de alguna otra enfermedad, la cual se pudiera salir de control”, acotó. EL ORBE / Enrique Salazar