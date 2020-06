Apiarios de la Región Sin Canales de Venta

* A Pesar de Tener Buena Producción.

Tapachula, Chiapas; 7 de Junio del 2020.- Productores de miel en la región prevén que esta será una buena temporada y cosecha de miel, gracias a la biodiversidad de plantas y árboles maderables en donde se encuentran los apiarios, principalmente dentro de los cafetales.

Sin embargo, aseguran que no cuentan con los canales suficientes para su comercialización, principalmente en la República Mexicana, ya que los precios de envío a otros Estados se ha incrementado en los últimos meses.

Julio César Castillo Ordóñez, productor cafetalero y apicultor de la región, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que la actual ha sido una buena cosecha favorecida por la floración de las plantas de café y de árboles frutales y maderables de la zona.

Sin embargo, el problema que ya están enfrentando es que, por la contingencia del Coronavirus, las vías para los envíos de los productos están saturadas y los costos de traslado los incrementado de manera desproporcionada.

Calculó que las colmenas que hay en Tapachula y en los municipios aledaños producen alrededor de 20 litros cada una.

Reconoció que tener apiarios dentro de los cafetales es una de las estrategias que más les ha funcionado para obtener buenas cosechas, tanto del aromático grano como de los frutales que hay dentro de las áreas cultivadas

Reconoció que, a nivel local, ha aumentado la comercialización porque muchas personas asocian a la miel con propiedades curativas contra enfermedades respiratorias,

Al igual que en los cafetales, hay apiarios en la Frontera Sur de Chiapas que están ubicados en superficies con otros cultivos, como el mango y la palma de aceite.

Según dijo, la demanda ha ido creciendo debido a las bondades de consumir miel de abeja pura, aunque señaló que la procesada pierde gran parte de esos beneficios.

Aclaró que los préstamos que anunció el Gobierno Federal por la contingencia, solo han sido para las pequeñas empresas y no para los productores del campo, por lo que no han contado con ningún apoyo gubernamental para superar la crisis que ha dejado a su paso el mortal virus. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello