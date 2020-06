Ingreso con Automóvil al Primer Cuadro por la Central Poniente y 2a. Norte

*¡Ya Déjennos Trabajar!. Los Otros Seis Puntos son Peatonales.

Tapachula, Chiapas; 08 de junio del 2020. – Las actividades comerciales y administrativas en la ciudad, considerada la capital económica de Chiapas, regresaron a la “nueva normalidad” en la mañana de este lunes y la medida fue celebrada por empresarios y sectores productivos.

José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), declaró en entrevista que habrá que adaptarse a las medidas que se tomarán de ahora en adelante.

Señaló que los comerciantes del centro de la ciudad resintieron los cambios este lunes, ya que muchas cosas han cambiado y hay restricciones al acceso de personas que van de compras, que repercutió en bajas ventas.

Agregó que, durante estos tres meses de contingencia, tuvieron que buscar otras opciones, como las ventas a través de medios electrónicos, que fue lo primero que abordaron, porque con la medida de “quédate en casa”, hubo uso constante de su celular o computadora para comprar.

Manifestó que cada empresa o comercio se ajustó a su situación, los que tienen agentes de ventas, reforzaron esa línea, en tanto otros han tenido que recurrir a la oferta a domicilio, como otra opción posible.

Ese reinicio, los comerciantes trataron de observar las medidas dictadas por las autoridades, primero, con su planta laboral, a modo de que no sean motivo de contagios a otras personas, y en segundo, pidiendo a los clientes que asuman esa responsabilidad, para bien de todos.

Por otro lado, el comerciante de ese mismo sector, Esteban Domingo Buenrostro Muñoz, dijo que están proponiendo que abran la circulación de vehículos en las calles céntricas, con la alternativa que haya conciencia que los autos no entorpezcan el tránsito en el primer cuadro.

La idea es que, al haber más posibilidad de movilidad en autos, la actividad en los comercios del centro pueda fluir, observando estrictamente las medidas sanitarias como la sana distancia, el uso de cubrebocas, entre otras.

Añadió que, hasta ahora, no tiene caso que les hayan permitido abrir los negocios con el horario de 9 a 16 horas, mientras las calles sigan cerradas a la circulación de vehículos. “porque si abren las calles a la circulación de autos, la economía en general va a mejorar”.

Así, en forma paulatina, los negocios del centro de Tapachula, están reiniciando sus actividades, cumpliendo con las normas sanitarias marcadas por las autoridades, para lo cual reconocieron el respaldo que han tenido del Ayuntamiento presidido por la alcaldesa, Rosy Urbina Castañeda.

Consideraron que los filtros sanitarios y de control para la movilización de personas permite contar con mayor seguridad, siendo ahora los comerciantes quienes se encuentran comprometidos en aplicar las medidas de sana distancia, la aplicación de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y tapetes sanitizantes, entre otros.

Walter Orozco Rodas, propietario de una óptica, calificó de positiva la apertura controlada del centro de la ciudad ya que está permitiendo el reinicio de sus actividades productivas y económicas, con las medidas sanitarias pertinentes.

El cumplimiento de las recomendaciones de la Secretaría de Salud no solamente es para los visitantes y clientes, sino también para los empleados de cada uno de los negocios.

Por su parte, Cinthia Nayeli Burguete, una de las empleadas de la tienda Wallys, dijo que ya empiezan a reportar ingresos y “esperamos poco a poco retornar a la normalidad, llevando a cabo las medidas sanitarias como lavado constante de manos y los cuidados personales”:

En tanto que el administrador de “Las Chácharas”, Jesús Campiño de la Rosa, precisó en tanto que además de todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, las personas que ingresan a esa plaza solamente podrán hacerlo por un punto de entrada y salida. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa Argüello