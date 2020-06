Victoria Guzmán Alcaldesa de Huehuetán Rompe Acuerdos con Cuerpo de Regidores

*Turnan el Conflicto al Congreso del Estado.

Huehuetán, Chiapas; 09 de junio.- Acuerdos que fueron firmados en presencia de la Delegación de Gobierno, Regidores, Síndico y presidenta municipal Victoria Guzmán Reyes, se fueron a la basura, categóricamente le dijo a su Cabildo que ella es la presidenta de Huehuetán y puede tomar decisiones a título personal, lo anterior fue dado a conocer el día de hoy por cinco Regidores y el Síndico municipal, al intentar realizar una reunión de Cabildo que no se concretó.

Advierten Regidores que no van a ser comparsa de la presunta corrupción, nepotismo, componendas y retroceso de desarrollo que hay en el Ayuntamiento.

El pasado dos de junio al reunirse con el Delegado de Gobierno en Huixtla, acordaron que este martes 9 de junio se iba a llevar a cabo la junta de cabildo, para cambiar a Directores de áreas, como el caso de Protección Civil, el asesor que es hermano de la Presidenta y pondrían en la mesa la nómina de pago a los funcionarios.

Sin embargo, Victoria Guzmán no cumplió ninguna de las peticiones de los Regidores y Síndicos, por lo que muy molestos e indignados abandonaron la sesión y acordaron acudir directamente al Congreso.

Por ello, exhortan a la ciudadanía huehueteca a exigir que la Presidenta municipal cumpla al pueblo. No hay obras, no hay seguridad, no se han desazolvado los ríos, y sobre todo en la pandemia del Coronavirus no han ayudado en nada a la ciudadanía. EL ORBE/ Luis Javier Ramos