Inicia el Uso de Plasma en Tapachula Para Tratar a Pacientes Con Covid-19

Tapachula, Chiapas; 11 de junio del 2020. – Un novedoso tratamiento que incluye plasma de personas que han logrado crear anticuerpos y superar al Covid-19, se ha empezado a utilizar en las últimas horas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad.

Aun cuando no hay los suficientes casos para poder externar un criterio sobre la efectividad de ese método, los resultados hasta ahora son exitosos.

Fernando George Aguilar, médico urgenciólogo intensivista del IMSS, dijo en entrevista exclusiva para EL ORBE que ese tratamiento es una de las pautas que se están llevando dentro del abordaje en general del Covid, aunque reconoció que aún no se puede considerar definitivo.

Los pacientes que estuvieron enfermos por coronavirus, que han podido recuperarse y se han dado de alta, después de que pase un período de entre 24 y 30 días, se supone que su sistema inmunológico ha generado principales anticuerpos contra ese mal.

El complejo de ataque que se generó entre el receptor angiotensinógeno tipo 2 y también el que tuvo con los linfocitos B y la generación de anticuerpos, provocó una supuesta inmunidad.

Por lo tanto, se estima que, después de que tuvo la cascada inflamatoria y ya se recuperaron. esos anticuerpos pueden servir para que a otros pacientes que aún no los tengan y estén siendo atacados. puedan recibir una oportunidad de seguir adelante

El objetivo, en lo general, es evitar que se desencadene una cascada inflamatoria tan severa que afecte a todos los órganos, incluyendo al cerebro, pulmones, corazón y otros.

“Lo preocupante es una falla orgánica múltiple desencadenada por la falla renal y pulmonar. Nosotros hemos tratado de revertir utilizando ciertos medicamentos que inhiben toda esa reacción inflamatoria, aparte de todos los tratamientos anti coagulantes”, dijo.

Aunque dejó en claro que “con el plasma hay una posibilidad. Sin embargo, cabe hacer notar qué no es el tratamiento definitivo. no por estarlo transfundiendo los pacientes se van a curar. En realidad, es hasta ahora, solamente una parte del tratamiento”.

Indicó que en México lo únicamente el IMSS está autorizado por la Cofepris para poder desarrollar las secuenciaciones, los estudios y todo para ello, para que tengan un rango de seguridad. La Redacción