Temen que Río Tiplillo se Desborde y Cause Inundaciones

Tapachula, Chiapas; 12 de junio.- Pobladores de colonias aledañas al río Tiplillo, ubicado al Poniente de la ciudad, temen que el afluente se desborde nuevamente y cause destrozos, como los huracán Stan hace 15 años.

Fabiola de León, en voz de los vecinos de ese sector, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que hay temor de que en cualquier momento el afluente se vuelva salir de su cauce.

“El río crece en temporada de lluvias y eso causa miedo. Las autoridades sólo ponen atención a los grandes como el Coatán, pero se olvidan de éste que atraviesa toda la ciudad”, indicó.

También recordó que, apenas en la pasada temporada de lluvias, el caudal creció de tal forma que se llevó una casa, “y eso que no era un mal tiempo, sino una simple lluvia”.

Ante eso, indicó que, por iniciativa propia, están preparados con sus documentos a la mano y con alimentos enlatados, “por si hay que salir huyendo”.

Reconoció que han solicitado por años que se hagan los trabajos preventivos necesarios para garantizar la seguridad de la población de ese sector de la ciudad, pero que hasta ahora no han tenido respuestas positivas. EL ORBE / Miguel Laparra