Empresas Recicladoras de Metales Continúan Sin Frenar Actividades

*Pese a la Pandemia,.

Tapachula, Chiapas; 15 de junio del 2020. – 15 empresas en la ciudad que se dedican a la compra de chatarra, continúan sus actividades y no frenaron durante lo que va de la pandemia

Isaías Carvajal Rosas, encargado de «Metales de Chiapas», dijo a EL ORBE todos esos negocios pertenecen a la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (CONIMER)

En esos establecimientos se manejamos el bote de cualquier metal, así como piezas de cobre, bronce y archivo muerto (papel).

En cuanto a precios, comentó que esta semana abrieron con 14 pesos el aluminio, 40 el bronce, 60 el cobre, y 50 el papel, sin ningún límite de capacidad de compra, porque asegura que han logrado adquirir hasta dos toneladas.

El material que todas esas empresas recolectan a diario, los envían a Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, en donde se funden y se envían como materia prima al extranjero.

Según mencionó, el país no tiene la capacidad para absorber tanto material y tiene que exportarlo.

De acuerdo a su versión, solamente compran fierro viejo, y no se involucran en material de gobierno federal o del municipio, c0omo son los medidores de agua potable, tapas de alcantarillas, entre otras, aunque admitió que constantemente las llegan a ofrecer. EL ORBE / Enrique Salazar