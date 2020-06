Tricicleros Colectores Abandonan Basura en Equinas de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 15 de junio del 2020. – La cultura de tirar la basura en las calles de la ciudad prevalece, porque pobladores no esperan que pase en los camiones recolectores.

Humberto Pérez Vázquez, habitante del centro de la ciudad, dijo a EL ORBE que, en la esquina de la Primera Norte con Novena Oriente, los mismos recolectores de residuos (tricicleros), llegan hasta ahí para dejar en ese sitio las bolsas, sabiendo que por ahí pasa el camión y se la llevará,

Comentó que se han percatad que por las tardes o en las noches pasan os tricicleros y dejan amontonados los bultos de residuos, para evitar llevarla hasta los lugares oficiales.

Ante ese problema, ahí en otras partes de la ciudad, las autoridades han colocado letreros en los que se prohíbe esas acciones, pero aprovechan los momentos en los que no hay muchas personas que los puedan denunciar.

En el caso de algunos vecinos, afirmó que “hay personas sin cultura o educación ambiental, porque no les importa y pasan tirando sus bolsas. Eso también genera problemas porque llueve y se tapan los drenajes, con lo que se desencadenan inundaciones.

Reconoció que los camiones recolectores pasan muy temprano y que a muchos les da flojera levantarse a tirar su basura y, en ocasiones, vuelve a pasar por la tarde, pero se les hace más fácil dejarlas en las esquinas.

Comentó que han descubierto que dueños de algunos restaurantes y locales comerciales también llegan a depositar sus residuos en las calles, pero cuando les han reclamado se tornan muy violentos.

Por ello pidió a las autoridades a investigar y dar con quienes realizan esos actos de contaminación, para que se proceda conforme a la ley. EL ORBE / M. Cancino