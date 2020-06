El Campo ya Está Abandonado Y Casi Desmantelado: Soyeros

* No Hay apoyos ni incentivos para la producción

Tapachula, Chiapas; 16 de junio del 2020. – “Vemos un panorama difícil para México. Estamos confundidos con la política que, en materia agropecuaria, aplica el gobierno federal, lo cual provoca que el campo esté abandonado y casi desmantelado”, sostuvo Otilio Wong Arriaga, productor de oleaginosas en la región.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, recalcó que, por ahora, no tienen apoyos gubernamentales o incentivos, como ocurría con anteriores administraciones federales.

Manifestó que, debido a la pandemia por el coronavirus, la situación se volvió desestabilizante, ya que fue un duro golpe para todos los productores, quienes ahora podrían continuar con este cultivo, pero con lo poco que pueden porque la situación es crítica.

“No tenemos otras alternativas, como cambiar de cultivo, por ejemplo, ya que el terreno y las condiciones ya están establecidas o proyectadas para la siembra de soya”, aclaró.

En ese sentido indicó que ahora esperan una reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que se planteará las opciones para activar la economía a nivel nacional, “porque no solamente en el campo estamos abandonados, sino también en el comercio, la industria, en el sector empresarial, en fin, en todo”.

Según el productor, no creen que haya repunte para el siguiente año y, por lo contrario, “vemos un panorama difícil que se respira en estos meses”. EL ORBE / Nelson Bautista