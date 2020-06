Sin Esclarecer la Venta de Documentos a Migrantes en el INM

Tapachula, Chiapas; 16 de junio del 2020. – Un grupo de migrantes confirmó en las últimas horas lo que se ha venido repitiendo desde hace casi dos años en el interior del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chiapas, pero que sigue bajo el manto de la impunidad: Que hay corrupción.

Louis, un migrante extracontinental, reveló en entrevista para EL ORBE que lleva alrededor de siete meses en Tapachula tramitando la regularización de sus documentos y que se los han negado, pero que hay otros extranjeros que apenas arribaron a territorio nacional y ya lo consiguieron.

“Parece que es un negocio, porque sí yo llego antes y aún no tengo mi tarjeta, y gente que llega atrás ya la tiene”, detalló al mencionar que conoce de varios casos.

En la víspera, la organización defensora de los derechos humanos, “Dignificación Humana”, denunció que, en el INM de Chiapas, aún a cargo de la delegada inamovible, Yadira de Los Santos Robledo, presuntamente se están entregando los documentos con el pago de cuatro mil dólares.

Según el migrante, si tienes suficiente dinero sí te entregan tus documentos y por eso insistió que se trata de un negocio.

“Nosotros no tenemos acá ni para comer. No tenemos ayuda. Hay que pagar la casa, tiene uno que comer, y por eso tenemos que esperar”, comentó.

Por eso hizo un llamado a esa dependencia federal a “trabajar bien y no hacer negocio. Nosotros acá no tenemos plata. Necesito vivir. Mi destino no es acá, ni quiero seguir aquí”.

Por otro lado, se ha cumplido más de cuatro meses de aquella histórica visita que hicieron los representantes de todos los partidos políticos de la Cámara de Diputados Federales a Tapachula y a la franja limítrofe con Guatemala.

En aquella ocasión justificaron sus gastos aludiendo que venían precisamente a vigilar que se respetaran los derechos humanos de los migrantes y hubiera eficiencia administrativa en el INM. Hoy, con lo que está pasando en esa dependencia, se intuye que no sirvió de nada la llegada de los legisladores.

En aquella ocasión, los diputados estuvieron en la Estación Migratoria Siglo XXI, y hubo quien de esos mismos representantes populares que reconoció que la visita fue todo un desastre, ya que se maquilló la realidad de lo que se vive en la frontera sur de México.

Es más, no permitieron que los representantes de los medios de comunicación se les acercaran, y eso que todavía no había llegado la pandemia a México.

Pero, cuando al final se dignaron en ofrecer una conferencia de prensa, EL ORBE los afrontó lamentando que ninguno de ellos viniera para ver por los rezagos de Chiapas y sus desigualdades con la frontera norte, además de que desconocían literalmente el tema de los migrantes. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello