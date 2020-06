Mermado COAPATAP por el COVID Reporta Trabajadores Contagiados

*Sólo Labora la Mitad del Personal

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio del 2020.- La operatividad del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap) se encuentra mermada desde hace tres meses por la contingencia ocasionada por el Covid-19, pero no han paralizado sus funciones.

Liliana Rodas Caballero, directora comercial de ese organismo, reveló en entrevista para EL ORBE, que a pesar de todo, no han suspendido sus labores.

“Hemos manejado el rol de guardia con el personal para que se tengan los cuidados necesarios y no exista la aglomeración de personal trabajador y así brindarle la mejor atención al usuario”, dijo.

Aunque lamentó que ya hay 12 trabajadores infectados con la pandemia, quienes ya están recibiendo atención médica.

El programa de trabajo se ha visto reducido en alrededor de un cincuenta por ciento, porque solamente labora la mitad del personal y el resto descansa.

Eso ha ocasionado que haya un aumento en la solicitud de los servicios, que se junta con otros factores, como el hecho de que muchos están aprovechando la promoción de todo el mes de Junio de descuentos para los usuarios con rezagos.

“Hemos tenido detalle con el personal ya que presentan malestares de un día a otro, y dejamos que se queden en su domicilio para que tomen las medidas necesarias o asistan al médico, esto ha ocasionado que tengamos minoría de trabajadores y se nos junten los usuarios”, insistió.

El organismo ha tenido que cuidar los espacios con los usuarios y por eso, a pesar de la pandemia, tiene en operaciones las sucursales en diversos puntos de la ciudad para evitar las aglomeraciones. EL ORBE / Enrique Salazar