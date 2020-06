Protestan en Jurisdicción Sanitaria VII Contra la Apertura de Bares y Cantinas

* Encabeza el Activista Luis García Villagrán.

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio del 2020.- Representantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, protestaron este sábado en las afueras de la Jurisdicción Sanitaria VII, al sur de la ciudad, para exigir el cierre de bares, cantinas y antros disfrazados de restaurantes, que en la víspera reiniciaron operaciones en plena contingencia.

Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, dijo a los medios de comunicación que la reapertura de esos lugares con venta de bebidas embriagantes “están siendo un foco de infección para la población en general”.

Por eso hicieron un llamado a los tres niveles de Gobierno para que atiendan esa problemática, y “considere que los muertos cada día son más”.

En ese lugar colocaron mantas y pancartas en las que señalaron que las cifras oficiales en torno a la pandemia no coinciden con la realidad.

Esto, porque aseguran que gran parte de la población en los municipios de la región está contagiada y los decesos se están dando todos los días, supuestamente por esas causas.

Las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria están demasiado tranquilas, sostuvo, y en la clínica Covid ISSTECH hay hermetismo de lo que en realidad está pasando.

“Los panteones en la ciudad están llenos e incineran todos los días a la gente. Vemos una realidad que no compagina con el discurso oficial”, insistió.

De igual forma, consideraron que no ha funcionado para nada los protocolos y las medidas de seguridad que se implementaron en la región para evitar la propagación del Coronavirus.

Pidieron al Congreso del Estado que se haga una investigación a fondo a los constantes señalamientos ciudadanos y de los trabajadores del Sector Salud en contra de esa dependencia, no sólo por el desabasto de medicamentos e insumos, sino también por una serie de irregularidades.

Por otro lado, el activista abordó el tema de los flujos migratorios que se han detenido en Tapachula desde el año pasado en espera de la regularización de sus papeles.

Calculó que son alrededor de 75 mil extranjeros indocumentados que se encuentran varados en esta ciudad, “sin ningún tipo de protección ante una autoridad omisa y cómplice”.

Tienen información en torno a que hay miles de migrantes de diversas nacionalidades en Guatemala, en espera de cruzar ilegalmente a territorio chiapaneco y que muchos de ellos podrían llegar contagiados de diversas enfermedades, incluso del Covid-19, advirtió. EL ORBE / M. Cancino