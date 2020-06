Negociazo el “Filtro Sanitario” en Frontera Talismán, Denuncian Habitantes

Tapachula, Chiapas; 28 de junio del 2020. – El supuesto “filtro sanitario” ubicado en la carretera entre Tapachula y Frontera Talismán, a un kilómetro del Puente Internacional, está siendo utilizado como un negocio particular, porque se cobra el paso, denunciaron habitantes.

Al medio día de este domingo, unos cien pobladores llegaron hasta ese punto, ubicado en el desvió al municipio de Cacahoatán, en donde se manifestaron pacíficamente para pedir la liberación del bloqueo de esa carretera que está, desde hace unos tres meses, en manos de particulares.

El supuesto filtro sanitario había sido colocado con la justificación de que esa comunidad cuidaría el ingreso y salida de las personas fuera cumpliendo con las recomendaciones en materia de salud, es decir, con cubrebocas, guardando la sana distancia, sin aglomeraciones, entre otras.

Esto como parte de las acciones preventivas que se están llevando a cabo en todo el país para evitar el contagio del Covid-19.

Sin embargo, según dijeron en la manifestación, nuca se habló de que cobrarían por el paso, porque eso es un delito del orden federal y una violación flagrante a la Constitución Mexicana.

Señalaron que, ante esas medidas, los turistas, transmigrantes y hasta los mismos pobladores, se han visto en la necesidad de tomar caminos de extravío para poder cruzar la frontera o salid de ahí.

Comentaron además que los civiles no dejan pasar el transporte público y que obligan que la población se baje en ese lugar y tenga que contratar a los tricicleros, que casualmente están estacionados en una larga fila en ese lugar y que les cobran lo que quieren, o de lo contario, tiene que caminar.

Indicaron que hay amas de casa, obreros y jóvenes, que tienen que salir forzosamente de esa comunidad en busca de alimentos y trabajo, pero que no tienen dinero para pagar lo que les piden.

Derivado de la protesta, se presentaron funcionarios estatales y municipales para atenderlos, con quienes acordaron realizar una reunión hoy lunes, en la Unidad Administrativa de Tapachula.

De antemano les relataron lo que consideran como irregularidades y para ello pusieron como ejemplo que en el “filtro sanitario” cobran hasta 500 pesos a cada transmigrante que quiera pasar.

Así también, que aquellos que no pueden pagar los 20 pesos por persona en triciclo, curiosamente son asaltadas en el tramo que les toca caminar.

Dijeron desconocer si de esos recursos que en ese punto supuestamente se recaudan, sea una parte para las autoridades de salud.

Puntualizaron que, en Chiapas, desde hace un par de años, ya hay una ley que sanciona penalmente los bloqueos carreteros, pero que en este caso hay impunidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello