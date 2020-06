Denuncian al Alcalde de Huixtla por Acaparar Tanques de Oxígeno

*Ha Dejado Morir a Personas Enfermas con la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2020.- Habitantes del municipio de Huixtla denunciaron este domingo al alcalde, José Luis Laparra Calderón, de tener acaparados tanques de oxígeno para su uso personal, mientras la población se está muriendo a falta esa vital herramienta para hacer frente a la pandemia del Coronavirus.

Indicaron que, con la justificación de que son para el servicio del pueblo, Laparra adquirió esos contenedores, además de medicamentos, pero que se teme que solo es para lucrar con ellos y poderlos vender al precio que quiera a las familias que están padeciendo la fatal odisea de estar atrapadas con ese mal.

Algunos de los afectados, aseguran que acudieron al Edil porque sus familiares habían dado positivo al Covid-19, pero que el Presidente no quiso atender esa solicitud humanitaria y que a consecuencia de ese desprecio a la población se murieron los que solicitaban los tanques de oxígeno y se han infectado otros de ese mismo municipio.

Por eso están solicitando al Gobierno Federal y del Estado que realicen una investigación sobre lo ocurrido y castiguen al Alcalde por lesa humanidad y también por diversas irregularidades que han sido señaladas insistentemente por diversos sectores de la sociedad, pero, por alguna razón, son reclamos que no han sido escuchados y mucho menos castigado al responsable.

Ahí están las obras abandonadas desde la primera vez que fue Presidente Municipal, como la planta de aguas residuales, y que se han venido a sumar a las actuales, como la glorieta ubicada en la entrada del municipio, que solamente la destruyó y ahí lleva igual muchos meses sin que se le ponga una sola piedra y con la complicidad de los Regidores y los Diputados del Congreso del Estado.

Las calles de la ciudad están en las mismas condiciones, destruidas y abandonadas a su suerte, donde la población tiene que hacer peripecias para poder trasladarse de un lugar a otro, ya que donde quiera hay bloqueos o calles cerradas desde el año pasado, en espera de algún milagro porque del Alcalde ya no hay esperanza de que las concluya y tampoco de alguna autoridad que se lo exija. EL ORBE/