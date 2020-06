Paralizada la Obra del Puente del Libramiento de Tapachula

*Solo Llegaron a Medir y se Fueron.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2020.- A casi un mes de las afectaciones que sufriera el puente sobre el río Coatán, en el Libramiento Sur de la ciudad, los trabajos de reconstrucción ni siquiera han iniciado.

Ese punto de la carretera, donde diariamente transitan miles de camiones de carga, pasaje y particulares, sufrió un hundimiento y amenazaba con desplomarse por las afectaciones en sus cimientos, por lo que el tráfico fue suspendido y desviado a la parte urbana de la ciudad.

Los camiones están ocasionando accidentes vehiculares todos los días, porque los conductores desconocen las vialidades, además de que, con las pesadas cargas, están provocando daños rápidamente a las calles.

Se esperaba que la rehabilitación de ese puente, que se cree es responsabilidad del Gobierno Federal, se haría lo más pronto posible. Sin embargo, pobladores de ese sector señalan que los ingenieros únicamente llegaron a medir y se fueron, para ya no regresar.

Rafael Pérez Reyes, vecino de ese lugar, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que unos cuantos llegaron a medir el lugar en donde se supone sería desviado el caudal para poder trabajar en los cimientos.

Consideró que ya deberían estar trabajando en la reconstrucción o, por lo menos, preparando todo.

Pero las tareas se limitaron solamente a medir, pero no hay un solo avance de la posible obra, es más, ya no volvieron a ver a persona alguna en el sitio.

“Es urgente, porque es el puente por donde pasan los tráileres de carga y todo”, indicó al reconocer que el paso vehicular sigue suspendido. EL ORBE / M. Cancino