Unas 15 Personas han Fallecido de Covid en “Colinas del Rey”

*No concuerdan cifras oficiales con lo que dice la sociedad

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2020.- Las cifras oficiales en torno a los contagios y los fallecimientos a consecuencia del Covid-19 no concuerdan con la apreciación de la sociedad, al considerar que los daños son mucho más grandes.

Alfredo Barrios Díaz, presidente de la colonia Colinas del Rey, al norte de la ciudad, dijo en entrevista a rotativo EL ORBE, que tienen conocimiento, a raíz de los comentarios de los propios vecinos, que el número de muertos es muy alto.

Calculó que tan solo en esa colonia hay hasta ahora unos 15 decesos por esa pandemia, los cuales han fallecido en hospitales y otros en sus propias viviendas, y muy pocos hablan de ello por miedo o pena.

Por otro lado, comentó que, con el inicio de la temporada de lluvias, los drenes pluviales en la ciudad han traído de nueva cuenta problemas añejos, como el desbordamiento del agua y con ello las inundaciones en viviendas de colonias populares.

Según explicó, los habitantes de ese sector de la ciudad tiene ese problema, debido a un canal que atraviesa por todo ese lugar.

Esa situación la hicieron ver a las administraciones pasadas, pero no atendieron su demanda.

La solicitud es que se realicen los trabajos necesarios para dar una solución definitiva, porque el agua de lluvia llega desde las comunidades más altas, como San Luis, Luis Donaldo Colosio, Montenegro, entre otras.

El desbordamiento ha ocasionado, según comentó, que el agua entre a las viviendas y se descompongan sus cosas.

Además, que en ese sector de la ciudad viven personas con capacidades diferentes que no solamente pierden sus muebles, sino que también quedan atrapados en el agua, “porque son muy fuertes las corrientes, se hace como una playa y ya no da tiempo a las familias a poder salir corriendo”.

Son decenas de viviendas afectadas y por ello urge el desazolve de los canales, en tanto se implementan medidas definitivas.

Comentó, además, que sería muy benéficos para ellos incluyeran a esa colonia en el proyecto de rehabilitación de luminarias impulsado por el Ayuntamiento local.

La oscuridad de las calles podría ser utilizada por los delincuentes para cometer sus fechorías, sostuvo alarmado. EL ORBE / Enrique Salazar