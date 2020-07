Obras de Pésima Calidad las del Centro de Huixtla

Reclama la Ciudadanía

Huixtla, Chiapas; 2 de Julio de 2020.- Vecinos de la Calle Belisario Domínguez Oriente, entre Avenida Juárez y González Ortega Sur, se pronunciaron este día en contra de la empresa constructora encargada de la rehabilitación de las calles, debido a que dejó una cochinada la banqueta en comparación con otras, la hicieron como que no fuera la misma empresa o no cuenta con material, pues la dejó totalmente remendada.

Han hablado con los trabajadores pero sólo se concretan en decir que son órdenes y ellos obedecen, aunque dicha arteria haya quedado un cochinero con muchos remiendos.

Tal parece que ya no les alcanzó el material o son otros los trabajadores que la hicieron. EL ORBE/Luis Javier Ramos