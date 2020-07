Exigen Rehabilitación de Alumbrado Público en Cacahoatán

• Lamentan Incapacidad del Alcalde Calderón Sen

Cacahoatán Chiapas.- Habitantes de diversos barrios de la cabecera municipal exigen a las autoridades locales atender el problema de la falta de alumbrado que lleva así varios meses , lo que además refieren ha sido la causa de un incremento de inseguridad.

En redes sociales son bastantes personas que han externado su molestia contra el alcalde Julio Calderon Sen, quién desde el inicio de la pandemia afirman se escondió en su casa sin salir a dar la cara y resolver los problemas relacionados a los servicios públicos en este municipio.

En su cuenta de Facebook, Carlos Cisneros le escribió “buen día señor presidente, Julio Calderón Sen ojalá fuera tan amable en mandar a iluminar la calle donde se ubica la oficina de CFE aquí en la cabecera municipal por que pues ya han habido varios robos por esta zona, ojalá ya haya material, caso contrario aunque sea quite le un foquito a su Camioneta TACOMA y lo manda a instalar por acá ya que al parecer si es necesario”.

Y es que la calle en mención corresponde al barrio Guadalupe, donde el alcalde tiene su domicilio y además se ubica relativamente cerca de donde se señala el problema sin embargo se desconoce porque no actúa para atender las problemáticas.

En la misma publicación, otra persona de nombre Efrén Gutiérrez señala que en la calle donde se ubican las instalaciones de la Unach virtual también existe el problema de la falta de alumbrado, lo que ya se le ha notificado desde mucho tiempo atrás pero no hace nada.

Otro Cacahoateco de nombre Marco Antonio Alvarado Urbina lamentó que no exista compromiso formal y serio por parte del alcalde con este municipio.

El municipio de Cacahoatàn atraviesa actualmente por una crisis de servicios públicos derivado de la incapacidad del alcalde Julio Calderon Sen, quien pareciera estar más ocupado en beneficiar a su familiar directo con obra pública, según las mismas denuncias de la ciudadanía. EL ORBE/César Solís