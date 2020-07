A Pesar de la Pandemia que Está en Todo su Apogeo Personas no Temen al Contagio del COVID-19

DESDE ESCUINTLA

Escuintla, Chiapas; 08 de Julio del 2020.- Debido a que los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, así como el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, cuando aparecen en televisión y en los periódicos no usan cubrebocas como el resto de funcionarios y la población, muchas personas no creen en la pandemia del Coronavirus.W

Y ni porque ven que muchos en este lugar están muriendo contagiados de ese mal, son reacios y no hacen caso a las recomendaciones de las autoridades y al Sector Salud para que tomen las medidas pertinentes y evitar el contagio.

Doña Dolores Ramos Rizo, dijo que varias amas de casa y aún las mismas locatarias se incomodaron porque se instaló un “Operativo” en la entrada del Mercado “Benito Juárez” para ver que quienes llegaban a dicho centro de abastos llevaran puesto su cubrebocas, esto se implementó porque ahí puede surgir algún caso de contagios.

En ese operativo estuvieron elementos de la Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional. Existen personas reacias a estas recomendaciones.

Delincuentes Aprovechan el Cubrebocas Para no ser

Reconocidos al Cometer sus fechorías en Escuintla

Escuintla, Chiapas; 09 de Julio del 2020.- Aunque hay personas reacias a usar el cubrebocas para evitar el contagio del Coronavirus, hay quienes lo usan para no ser identificados.

Declara la señora Erita Núñez del Porte, con domicilio en uno de estos barrios, que sujetos se ponen el cubrebocas no para evitar el contagio del Covid-19, si no para que no sean reconocidos cuando cometen sus fechorías.

Agregó doña Erita que el día miércoles 8 del presente, encontró a una persona adentro de su patio quizá con la intención de robar y al abrir la puerta de la cocina, vio al sujeto salir corriendo, pero como llevaba cubrebocas no lo reconoció. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda

Fuerte Descarga Eléctrica Causó

Apagón en Comunidades de Escuintla

Escuintla, Chiapas; 09 de Julio del 2020.- Los habitantes de las comunidades de Escuintla en la zona alta, siempre sufren de serios apagones que dura dos o tres días, y los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dilatan en ir a reparar el daño que les causó la tempestad.

Anteriormente se daban este tipo de apagones porque algunos delincuentes bajaban la cuchilla para que no hubiera luz en algún sector de la zona alta y cometer sus fechorías, hasta que los mismos afectados se pusieron en vela y sólo así se evitó esta anomalía.

En el transcurso de esta semana, hubo una fuerte descarga eléctrica durante tremendo aguacero que cayó en varias comunidades de la zona alta de este municipio.

Señaló el señor Everardo de León Pérez que este incidente les causó algunos daños en sus aparatos electrodomésticos, porque el rayo cayó sorpresivamente y ya no dio tiempo de desconectar nada; las colonias Independencia, Cintalapa y El Triunfo fueron de las más afectadas. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda