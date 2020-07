Preocupa a Población Aumento en Casos del Dengue

* Falta por Fumigar Varias Colonias.

Tapachula, Chiapas; 17 de julio del 2020.- Representantes de colonias populares de este municipio expresaron su preocupación por el aumento considerable en el número de personas afectadas con la enfermedad del dengue.

Jorge Gamboa Medina, presidente de la colonia Los Ángeles, dijo en entrevista para este rotativo que esa comunidad siempre había sido visitada por personal de la Jurisdicción Sanitaria No. VII para la prevención de enfermedades, entre ellas el dengue, pero que este año fue olvidada totalmente.

Recordó que, anteriormente, esa dependencia estaba pendiente, aplicando fumigaciones en las calles para acabar con el mosquito transmisor.

Señaló que, como la colonia está pegada al río, entonces, hay muchos encharcamientos y creen que es en donde el zancudo prolifera y transmite la enfermedad.

Manifestó que ven con extrañeza que las autoridades no continúen con las fumigaciones en las calles de esa colonia, antes de que el problema se agrande o que el brote del dengue se convierta en grave peligro.

Por otro lado, que los habitantes de esa colonia, así como de las colindantes, Las Gardenias, Esperanza y 24 de Junio, ubicadas a un costado de un cementerio particular, sufren por la cremación constantes de cadáveres, ya que tienen que respirar ese humo contaminado.

Sobre ese asunto, indicó que, si las autoridades no intervienen para clausurar ese panteón, ellos, los habitantes de las colonias afectadas, serán quienes vayan a manifestarse para no permitir ninguna cremación más. EL ORBE / Nelson Bautista