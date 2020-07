Temen Rebrote de Covid en Tapachula por Aglomeración en Bancos y Comercios

Tapachula, Chiapas; 19 de julio del 2020.- A pesar de que Tapachula continuará en fase de alerta y en semáforo sanitario en rojo por los niveles de contagio del mortal Covid-19, se teme que habrá un repunte en el número de casos y defunciones, por las altas aglomeraciones.

Los mayores problemas se registran en las inmediaciones de los bancos, donde miles de personas tienen que hacer larguísimas filas durante todo el día para poder acceder a su propio dinero o para liquidar adeudos.

Este finde semana se registraron las concentraciones más impresionantes en Bancomer y Banorte, ambas instituciones ubicadas en el centro de la ciudad.

Ahí, Gabriela Cruz Gallardo, una de las usuarias, dijo a EL ORBE que llevaba varias horas haciendo fila, a pesar de que solamente haría un solo pago.

«Es la primera vez que vengo hacer este trámite en lo que va de la pandemia, pero he pasado por acá y he visto que la fila es muy larga. En la mañana que vine llegaba hasta la farmacia y, después de varias horas, apenas llegué a la esquina del banco», relató.

Por eso opinó que «el personal del banco debería tener más organización, porque igual se les pregunta o le pedimos información y a veces ni nos contestan, y tampoco dan la atención en cuanto a las medidas sanitarias, porque todos se empiezan a juntar».

Por su lado, Carlos López Alfaro, otro usuario y docente de profesión, indicó que iba a realizar el depósito de un cheque, y que llevaba también ya varias horas haciendo fila en la calle.

Recordó que había llegad un día antes a ese mismo banco alrededor de las 12:30 del día, pero que le dijeron los boletos numerados los habían dejado de repartir media hora antes y que, en el caso de la sucursal de la 17 oriente, desde las 10 de la mañana ya no había.

«El problema está que, como es un servicio para usuarios y público en general, teniendo un horario hasta las 4 de la tarde, considero que deberían trabajar hasta esa hora, no que solo dan turno hasta las 12 del día y al final de cuenta si ya salió el ultimo a las 2 de la tarde, ya no siguen recibiendo», agregó.

De igual forma, que no solo es injusto el trato que le dan a la población, sino que han tenido atrasos en algunos pagos y adquisiciones, al no poder disponer de su propio dinero.

Afirmó que las medidas sanitarias son necesarias por la cuestión de la pandemia, «pero el problema es que ahorita tenemos suerte de que aún hay sombra, pero dentro de una hora estaremos bajo el sol y al banco no le interesa nada de eso».

Así también, que los están limitando, por ejemplo, de unos 40 mil maestros, porque sus cheques no los están recibiendo los cajeros como era anteriormente y ahora tienen que hacer esas horas de espera, exponiéndose a los contagios y a las inclemencias del tiempo. EL ORBE / Enrique Salazar