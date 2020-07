Población Busca Protegerse del Coronavirus

* Repunta Compra de Vitaminas Para Reforzar Anticuerpos.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2020.- La población en Chiapas está mostrando un comportamiento conforme ha evolucionado la pandemia por Covid-19. En su mayoría, los comercios revelan caída total en las ventas en los últimos cuatro meses, despido de personal y crisis.

Sin embargo, algunos establecimientos, como el de medicina de patente y alternativa, reportan un repunte de casi el doble de lo que ocurría antes de la contingencia, hace cuatro meses.

Blanca Estela Sánchez Roblero, encargada de una tienda naturista en la localidad, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que cuando empezó la entonces cuarentena por Coronavirus, la población tuvo reacciones diferentes a lo habitual.

Y es que muchos empezaron a buscar productos que pudieran combatir ese mal. Al no encontrarlos, optó por los que permitieran reforzar su sistema inmunológico.

Al hacerlo y ver que su organismo estaba combatiendo algunas enfermedades comunes, los recomendaron a otros y eso ocasionó que hubiera desbasto en determinados productos.

Por obvias razones, loa primeros que se acabaron fueron aquellos que ofertaban ayudar en el sistema respiratorio.

Ante ese aumento repentino en la demanda, indicó, tuvieron que hacer pedidos mucho más grandes que lo de costumbre.

Ese tipo de establecimientos, como el de medicina naturista, no cerraron porque las autoridades consideraron que eran esenciales.

Sin embargo, les exigieron que, para poder realizar sus actividades, deberían cumplir con los protocolos sanitarios, es decir, guardar la sana distancia, el uso de gel antibacterial y cubrebocas, entre otros.

Curiosamente, dijo, gran parte de los consumidores están acudiendo a comprar determinados productos, de manera directa, es decir, ya saben qué es lo que están buscando en particular.

En la lista de los productos más requeridos están aquellos que se anuncian para coadyuvar en los problemas respiratorios, pulmones, hígado y riñones.

Algunas de esas alternativas se vendía normalmente 10 presentaciones cada 15 días; ahora cien no alcanzan en ese mismo periodo.

«Les dejamos en claro que no es para que se curen, porque sabemos que no hay cura, pero sí para tener algo como equilibrar y cómo ayudarles», comentó.

El problema es que muchas personas no compran solo lo que requieren, sino que llevan de más; quizá para amigos o familiares y con eso deja sin oportunidad a otros. EL ORBE / M. Cancino