Reabren Destinos Turísticos en Varios Estados y Tapachula

* Al 30% de su Capacidad.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2020.- En las últimas horas se volvieron a abrir los destinos turísticos nacionales e internacionales en un 30 por ciento, luego de que por espacio de cuatro meses estuvieron cerrados, con lo que se perdieron millones de empleos y se provocaron las pérdidas económicas más grandes de ese sector en la historia.

Zandra Juan, directora de la agencia «Viajes y Expos», con sede en la localidad, dijo en entrevista a EL ORBE que, por la situación de la pandemia se vieron en la necesidad de atender a los desde lugares alternos.

En ese tiempo tuvieron que hacer cancelaciones de viajes desde Tapachula a Europa, Rusia, los Estados Unidos y otras partes del mundo, además de reprogramar otros.

«Tuvimos que cancelar nuestras salidas grupales que ya teníamos armadas a Orlando, Florida para quinceañeras; así como uno para familias a Rusia», comentó.

En ese sentido, apuntó que han estado apoyando a las personas que ya habían contratado sus viajes, para que no pierdan sus inversiones. “Las líneas aéreas nos han ayudado», indicó.

La empresaria reconoció que la industria turística se ha visto muy afectada por la pandemia «pero, sin duda, tratamos de que los clientes salgan lo menos afectados con los reembolsos o los cargos por cancelación».

En este periodo, abundó, todas las rutas de viaje fueron canceladas «y apenas se están abriendo. A Europa, por el momento, no intentamos vender, para no poner en riesgo la vida de nuestros pasajeros».

Sin embargo, expresó, a nivel nacional hay destinos como Huatulco, Cancún, Tapachula, entre otros, que están iniciando operaciones en un 30 por ciento.

La única recomendación que hacen las empresas de ese ramo a la población en general, subrayó, es que se recurra a la agencia de viajes de su preferencia, para que tengan la opción de poder resolver muchas situaciones y no como las plataformas en internet, que afectaron mucho a los clientes sin darles soluciones. EL ORBE / Enrique Salazar