Paralizada la Rehabilitación del Puente en el Libramiento Sur

* Camiones Pesados son Desviados a la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 25 de julio del 2020.- A más de dos meses que fue suspendida la circulación vehicular en el libramiento de la ciudad porque el puente sobre el río Coatán presenta un hundimiento que pone en peligro a los conductores, la obra de rehabilitación sigue paralizada.

Lázaro Hernán, de oficio agricultor, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que no han visto a personal que esté laborando en ese lugar.

Consideró que es necesario que ya se le ponga mayor importancia a la reconstrucción y por eso hizo un llamado al gobierno federal que se agilicen esas tareas «porque aquí se ocupa mucho, pasa demasiados tráilers, los mismo que ahora tienen que entrar a la ciudad».

Asimismo, que los camiones pesados que ingresan a la zona urbana porque está cerrado el libramiento, están ocasionando accidentes todos los días y congestionamiento vial.

«Yo pensé que ya estaban construyendo, pero, por lo que veo, no hay ningún avance y s lamentable que no se le ponga interés», abundó.

Mientras que Rafael González, vecino de ese sector, opinó que tampoco han visto que lleguen las cuadrillas a realizar los trabajos; es más, ni a mover una sola piedra.

«No trabajan en nada. Todo está abandonado. Esto urge y saber hasta cuándo lo van a rehabilitar», recalcó.

Incluso fue más allá al recordar que, en el área urbana por donde están pasando actualmente los camiones pasados, hay también tres puentes que ya han tres sufrido problemas.

En el caso de los ubicados sobre los ríos Coatán y Cahoacán, ya se desplomaron en añs anterior y fueron construidos de nuevo por completo; mientras que el que está a un costado de las nuevas instalaciones del IMSS, ya lo reparado recientemente por causas similares. EL ORBE / M. Cancino