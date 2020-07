El Retorno a Clases de Manera Virtual Repercutirá en el Comercio: Acepitap

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio del 2020.- El retorno a clases en Tapachula, pero de manera virtual, afectará al comercio tradicional, ya que los niños y jóvenes dejarán de comprar toda clase de útiles escolares, uniformes y calzado.

Así se expresó, José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), quien estableció que esa situación ya se veía venir.

“Teníamos la esperanza de que esto de la pandemia fuera un mes, dos quizá, pero se alargó, y ahora con la nueva normalidad, las cosas no son iguales como antes”, manifestó.

Esta temporada de regreso a las escuelas eran tiempos que permitían ingresos a los comerciantes, y que servían para el pago de deudas, rentas atrasadas, o para el reacondicionamiento de los locales y el surtido de materiales, pero ahora todo eso es cosa del pasado, señaló.

Por el contrario, dijo que un sector bastante beneficiado son quienes tienen servicio de renta de internet, ya que el trabajo en las clases virtuales requiere de esa herramienta.

indicó que no únicamente los comerciantes resultan afectados con el regreso a clases de manera virtual, sino también el transporte colectivo.

Con la nueva normalidad, habrá que adaptarse, consideró, «porque después del Covid, hoy ya no es lo mismo, incluso vamos a tener que aprender a vivir con este virus». EL ORBE / Nelson Bautista