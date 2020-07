No Habrá Clases Presenciales Hasta que Haya Semáforo Sanitario Verde

*Será Mediante Plataforma Digital.

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio del 2020.- Las instrucciones de la Secretaría de Educación en Chiapas, es que no habrá clases presenciales hasta que el semáforo sanitario esté en verde, reveló, Josué Hernández Barrios, director de la Preparatoria de Comercio y Administración América.

En entrevista para este rotativo indicó que, aunque no haya actividades presenciales, el nuevo ciclo escolar comenzará el 1° de Septiembre, a través de plataformas digitales.

Descartó que se vaya a perder el ciclo escolar, porque las autoridades han dado la opción a las instituciones educativas, a los alumnos y a los padres de familia, a que se trabaje en línea.

La situación de la pandemia por el Covid-19 ha modificado, literalmente, las posturas de las familias, principalmente de los alumnos.

En comparación con el año pasado, indicó que las inscripciones han estado bastantes lentas y muy bajas, sobre todo para el nuevo ingreso, mientras que alrededor de un 90 por ciento de los avanzados ya se han inscrito en los últimos días.

El cierre del ciclo escolar, ahora en verano, comentó que hubo muchos alumnos en diversas escuelas que decidieron suspender sus estudios y darse de baja, porque en sus colonias o comunidades no hay internet y la señal es muy deficiente y, con eso, no podían tener sus clases en línea.

Cuando se reanuden las clases presenciales, adelantó, serán bajo una serie de normas apegadas a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

Entre ellas, la implementación de los filtros sanitarios, los tapetes desinfectantes, el uso de gel antibacterial, la sana distancia, entre otros. EL ORBE / Miguel Laparra