Colonos del Sur de Tapachula Denuncian Aumento del Dengue

*Solicitan Fumigación.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio del 2020.- Habitantes del fraccionamiento Buenos Aires, al sur de la ciudad, denunciaron un incremento de casos de Dengue Clásico y Hemorrágico, ante la falta de atención de personal de vectores.

Además, pidieron a las autoridades que se sancione conforme a la ley, a los propietarios de predios abandonados y cubiertos de abundante maleza.

Alfredo Escamilla Rodríguez, representante de ese fraccionamiento, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que es muy importante verificar el problema de los predios enmontados, porque en este tiempo de lluvias proliferan los moscos transmisores de esa enfermedad.

Detrás de ese fraccionamiento hay un terreno que permanece abandonado y que está junto a las viviendas de unas 50 familias de ese lugar.

«La verdad nos perjudican los moscos y por eso hacemos un llamado a las autoridades para que nos tomen en cuenta y manden a ver al dueño de ese terreno a que lo limpie, para que no prolifere el zancudo», indicó.

Según lo que relató, en ese sector ha habido varios casos de Dengue, pero, afortunadamente, han asistido al servicio médico y se les ha dado la atención oportuna.

Aunque también reveló que en este periodo ya han muerto varios vecinos, pero de Covid.

Dijo que, a pesar de que ya es más de medio año, no se ha hecho las nebulizaciones y por lo mismo no hay control del zancudo.

Por su parte, Magnolia Hernández Ricárdez, habitante de esa comunidad, comentó que es necesario que las autoridades verifiquen los temas de salud, «ya no queremos más muertes, somos personas que trabajamos y estamos luchando por vivir, principalmente, por los hijos». EL ORBE / M. Cancino