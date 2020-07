Atraviesa Puerto Madero la Peor Crisis Económica de su Historia

*Comercio y Pesca Paralizados

Tapachula, Chiapas; 29 de julio del 2020.- Luego de cuatro meses de contingencia por el Covid-19, la comunidad de Puerto Madero, al sur de la ciudad, atraviesa la peor crisis económica en su historia, sostuvo Fernando Unda Castañeda, representante social de esa región del municipio.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, precisó que, a la par de esa difícil situación, también los contagios y muertes por coronavirus, siguen presentes y que por ello requieren de urgente atención médica y de apoyos para la sociedad.

«Puerto Madero está viviendo ahorita un momento muy crítico, agobiante y desesperado. Se supone que debería llegar la ayuda, pero no ha llegado», señaló.

De acuerdo a su versión, sigue paralizado el comercio, los pescadores y prestadores de servicios, «porque todavía sigue el miedo, ya que de repente nos dicen que estamos en semáforo sanitario naranja y después que nuevamente en rojo», comentó.

Los problemas por lo que atraviesa esa población, la más grande del municipio, incluye a restauranteros y transportistas, «y por lo mismo se requiere de ayuda emergente de parte del gobierno federal», apuntó.

Por si no fueran suficientes esos problemas, recalcó que hay otros panoramas adicionales como las intensas lluvias y sus respectivos daños, las constantes alertas por tsunamis, el mar de fondo y sus inundaciones en áreas urbanas, entre otros.

Reconoció que hay infinidad de personas que presentan los síntomas que se le relacionan a la pandemia, como la fiebre, tos, dolor e cabeza y cuerpo, tos, escurrimiento nasal, y varios más, pero que son muy pocos que acuden a la revisión médica.

Esto porque temen que les confirmen la presencia del coronavirus, los pongan en cuarentena o los hospitalicen, «es más, ya no van al Centro de Salud de la comunidad porque se encuentra en el abandono».

Recalcó que no es suficiente que las dependencias exijan el cumplimiento de las disposiciones de Salud, sino que también deben de verificar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones médicas y se acerquen a checar en cada vivienda los estragos.

Lamentó que tampoco el gobierno federal atienda lo ocurrido con el incendio de la Plaza Gastronómica Madero, ocurrido a principios de año, donde las llamas consumieron más de 30 locales comerciales, y sigue igual de destruidos.

Por otra parte, reconoció que la comunidad se encuentra literalmente invadida de migrantes indocumentados, como el resto de la Frontera Sur, y que en su gran mayoría no tienen empleos y tampoco sabe cómo sobreviven ni por qué no los repatrían. EL ORBE / M. Cancino