Buena Medida las Clases Virtuales Pero el Aprendizaje no es Óptimo

Tapachula, Chiapas; 03 de Agosto.- La Secretaría de Educación informó en las últimas horas que el inicio de clases para el ciclo 2020-2021 se dará a partir del 24 de Agosto, pero de manera virtual, hasta que el semáforo sanitario esté en verde.

Eso generó emociones encontradas entre los padres de familia, porque, por un lado, celebran la decisión del Gobierno Federal, porque temían que los obligarían a sus hijos a regresar a las aulas de manera presencial y correr el riesgo de contagio de la pandemia.

Aunque, por otro lado, lamentan que gran parte de los alumnos no tienen la experiencia en el uso de las plataformas digitales y algunos ni siquiera cuentan con internet o computadoras.

Claudia Colomo Ochoa, madre de familia, dijo que a ellos ni siquiera les han informado para cuándo serán las inscripciones a primaria.

En entrevista para EL ORBE, señaló que en los grupos de comunicación que tienen entre los padres de familia, les han dicho que «todavía no hay nada».

Por su parte, Iván Alexis Sánchez Mora, también padre de familia, opinó que está bien para no poner en riesgo la salud de los alumnos y esperar a que las condiciones derivadas de la pandemia sean óptimas para retornar a las aulas.

El aprendizaje va a ser difícil, «porque los niños en casa flojean mucho y no es la misma atención con los maestros, y ahora le tocará a los padres a estar al pendiente», reconoció. EL ORBE / M. Cancino