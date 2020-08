Lenta las Inscripciones en Escuelas Oficiales

*EN HUIXTLA.

Huixtla, Chiapas; 03 de Agosto de 2020.- Como consecuencia de los cambios que se han dado a conocer a través de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, con fechas que se han movido de acuerdo al semáforo sanitario y que hasta hoy se anunció serán hasta el 24 de Agosto el inicio del ciclo escolar 2020-2021, y únicamente en línea, pues las clases presenciales sólo podrían darse hasta que el semáforo esté en verde.

Sin embargo, en la región del Soconusco hay preocupación por parte de los maestros y el Comité de Padres de Familia.

Es el caso de la Telesecundaria del Nuevo Milenio, en donde tienen una matrícula de 282 jóvenes, pero hasta hoy sólo se han inscrito el 38%.

Es preocupante que muchos padres de familia no han acudido a las escuelas, mucho menos se han comunicado por ninguno de los conductos para confirmar la reinscripción de sus hijos, agregando que carecen de un teléfono, así como también de internet, por lo que no cuentan con los medios electrónicos para poder recibir clases en el próximo ciclo escolar.

Es más, algunas familias en la región no cuentan ni con energía eléctrica, por lo tanto, preocupa a docentes y Comités el regreso a clases en línea. EL ORBE/José Ángel López