Inseguridad y Falta de Alumbrado Agobian a la Población en Huixtla

*Repudian Ineptitud de José Luis Laparra.

Tapachula, Chiapas; 04 de Agosto.- No solamente las calles destrozadas y la falta de obras en el municipio de Huixtla agobia a la población, también los altos niveles de inseguridad y la falta de alumbrado público.

Los reclamos son en contra del alcalde, José Luis Laparra Calderón, a quien por cierto no lo han visto y no se sabe en dónde se esconde de la inconformidad social.

Por poner un solo ejemplo, Isidro Gallardo Sánchez, dijo en entrevista a EL ORBE, que ya han entrado a robar a su taller mecánico, en plena zona céntrica de la ciudad, por falta de alumbrado público.

Pero no es un caso aislado porque, según dijo, recientemente le entraron a robar a un vecino, a quien los delincuentes le hurtaron dos triciclos.

Las lámparas de alumbrado público, al menos en ese sector, están descompuestas desde el año pasado y, a pesar de que lo denunciaron oportunamente, no han llegado nadie del Ayuntamiento a repararlas.

«Como yo tengo mi taller y me voy para mi casa, los vecinos aquí no se ponen al tiro para que arreglen el alumbrado público», recalcó al mencionar que constantemente sufren de asaltos a transeúntes.

Hasta el momento se desconoce el destino que han tenido los recursos que llegan cada quince días al Ayuntamiento de Huixtla. EL ORBE / Miguel Laparra