Cerradas las Terminales por No Pagar Impuestos

Huixtla, Chiapas a 05 de agosto de 2020.- Desde el pasado cinco de abril, las terminales del transporte de largo recorrido permanecen cerradas en Huixtla, manifiestan usuarios del servicio.

Afirman que esto se debía a la pandemia del coronavirus, sin embargo aun con alerta naranja y con disminución de infectados por el virus, las terminales del transporte tales como “Aexa”, “Rodulfo Figueroa”, “Rápidos del Sur” y “Cristóbal Colón”, no están funcionando.

Esto ha generado malestar en la ciudadanía, ya que hay que ir a abordar el autobús a otras ciudades, mientras los que vienen de otras ciudades, son bajados en la carretera, por lo que ya hay terminales clandestinas de ascenso y descenso, pero con las cuales se expone la vida de los viajeros. En dichas terminales clandestinas, taxistas y triciclos espera a los usuarios para transportarlos a la ciudad.

Por otro lado, se logró saber otra versión, en la que se asegura que no fueron cerrados por la pandemia, sino porque no han pagado los impuestos de funcionalidad –federales, estatales y municipales-, en donde presuntamente empresas como la OCC, arrastran una deuda de casi 800 mil pesos, a la que le siguen otras líneas que no han cumplido el pago de impuestos y que trataron de ampararse, pero se les fue negado. EL ORBE/Luis Javier Ramos